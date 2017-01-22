Число смертей от алкоголя в России в новогодние праздники удалось сократить на 65%

«В результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33% и сократить количество летальных случаев на 65%», — говорится в сообщении ведомства.

Если в новогодние праздники 2015−2016 годов было зарегистрировано 2516 случаев отравлений алкоголем, из которых 641 имели летальный исход, то в новогодние праздники 2016−2017 годов было зарегистрировано 1697 отравлений алкоголем, из которых к летальному исходу привели 228 случаев.

По информации ведомства, специалистами Роспотребнадзора с конца декабря было проверено более 31,4 тыс. торговых точек и арестовано более 500 тыс. единиц запрещенной спиртосодержащей продукции. Отмечается, что в 94% случаев запрещенная продукция была выявлена на объектах малого бизнеса, в то время как на сетевые магазины пришлось лишь 3% случаев.