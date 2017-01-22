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13:09 (мск), источник: Publika.md

В столице и пригородах прошла спецоперация «Белые ночи»

Семерых пьяных водителей остановили патрульные в ходе операции «Белые ночи», прошедшей минувшей ночью в столице и пригородах.

Источник: Publika.md

В некоторых случаях не обошлось без скандала.

Одного из пьяных водителей патрульные остановили в районе железнодорожного вокзала. Парень вместе с приятелями пытался убедить полицейских, что за рулем находился не он.

Молодой человек всё же сознался, что употреблял спиртное. Однако тест на алкоголь он пройти отказался, и его доставили в наркодиспансер.

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''Да, мы пили. Но мы трезвые, может чуть выпившие''.

''Ды пили стеклоочиститель''.

По словам очевидца, парни ехали с нарушениями.

''Ддесь спуск, а они чуть не выехали на тротуар. Представляете, что было бы, если мимо кто-то шел?

Водительских прав может лишиться и 26-летний житель столицы. Его также остановили пьяным за рулем. Результаты проверки показали, что он в четыре раза превысил допустимую норму.

А студент из Израиля отправился в дорогу без водительских прав.

''Д спал дома, позвонила подруга и сказала, что плохо себя чувствует. Я быстро собрался, забыл права дома. Бывает и такое. Все мы люди!''.

Нарушителям грозят штрафы, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет.

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