В столице и пригородах прошла спецоперация «Белые ночи»
Семерых пьяных водителей остановили патрульные в ходе операции «Белые ночи», прошедшей минувшей ночью в столице и пригородах.
Семерых пьяных водителей остановили патрульные в ходе операции «Белые ночи», прошедшей минувшей ночью в столице и пригородах.
В некоторых случаях не обошлось без скандала.
Одного из пьяных водителей патрульные остановили в районе железнодорожного вокзала. Парень вместе с приятелями пытался убедить полицейских, что за рулем находился не он.
Молодой человек всё же сознался, что употреблял спиртное. Однако тест на алкоголь он пройти отказался, и его доставили в наркодиспансер.
''Да, мы пили. Но мы трезвые, может чуть выпившие''.
''Ды пили стеклоочиститель''.
По словам очевидца, парни ехали с нарушениями.
''Ддесь спуск, а они чуть не выехали на тротуар. Представляете, что было бы, если мимо
Водительских прав может лишиться и 26-летний житель столицы. Его также остановили пьяным за рулем. Результаты проверки показали, что он в четыре раза превысил допустимую норму.
А студент из Израиля отправился в дорогу без водительских прав.
''Д спал дома, позвонила подруга и сказала, что плохо себя чувствует. Я быстро собрался, забыл права дома. Бывает и такое. Все мы люди!''.
Нарушителям грозят штрафы, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет.