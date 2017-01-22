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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Туман и гололед ожидаются в некоторых районах Беларуси 23 января

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед.

Источник: БЕЛТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололед ожидаются в некоторых районах Беларуси 23 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0 — минус 6 градусов, днем будет от минус 3 до 2 градусов выше нуля.

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