Туман и гололед ожидаются в некоторых районах Беларуси 23 января
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед.
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололед ожидаются в некоторых районах Беларуси 23 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможен мокрый снег, дождь, туман, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый.
Температура воздуха ночью составит 0 — минус 6 градусов, днем будет от минус 3 до 2 градусов выше нуля.