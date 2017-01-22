Кто представит Молдову на Евровидении-2017: результаты отборочного тура

«Все участники подготовились хорошо. Но были и такие, которым есть над чем трудиться. Это касается и выбора песни, и исполнения. Были и претенденты, которые поразили нас своими вокальными данными», — сказала член жюри Алёна Мун.

В первом отборочном туре выступили 39 участников. По словам жюри, в этом году исполнители представили больше хороших песен, чем в предыдущие годы.

Есть среди полуфиналистов и менее известные исполнители. Все они покорили членов жюри своими вокальными данными и сценическим образом.

Композиция «Discovery Moldova» сестер Осояну и группы Ethno Republic стала одной из песен, получившей высокие оценки жюри. Коллектив надеется, что она понравится и слушателеям.

«У нас красивые традиции, прекрасная музыка и неповторимые национальные костюмы. Почему бы миру не увидеть и другие особенности Молдовы?», — поделилась исполнительница Корнелия Штефанец.



«Для нас участие — это вызов, мы подумали, почему бы не попробовать. Тем более, что в песне много фольклорных мотивов. Идея нам понравилась, вот и решились участвовать», — заявила исполнительница Юлия Осояну.

В полуфинал вышла и группа «Vozniuc feat Vio Grecu» с песней «Do not lie». Исполнители более известны в соседней Румынии, где выступают в течении последних шести лет.

А вот девушкам из группы Red Lips не удалось пройти в полуфинал. Исполнили они песню «Kill for me».



«Мы решительные, верим в свои силы. Наша песня, это скорее призыв для мужчин не быть надменными», — рассказала солистка группы «Red Lips» Андрея Портэреску.

Для некоторых была важна вовсе не победа, а само участие.

Из 14 полуфиналистов в финал выйдут только восемь.