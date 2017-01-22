В учебных заведениях столицы проверили качество продуктов питания

Эксперты муниципального Центра общественного здоровья вместе с представителями управления по защите прав детей при столичной мэрии проверили ряд кишиневских центров размещения подростков.

Они установили, что в некоторых заведениях детям давали вафли, пряники, а в еду добавляли черный перец. Кроме того, было выявлено, что в некоторых центрах не соблюдается санитарный режим — посуду не дезинфицирует, а помещения не проветривают. А руководство нескольких приютов не составило меню на десять дней вперед, как предусмотрено законом. По всем случаям нарушений были составлены протоколы.