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12:47 (мск), источник: Publika.md

В учебных заведениях столицы проверили качество продуктов питания

Проверки, инициированные в связи с поставкой некачественных продуктов в учебные заведения, продолжаются.

Источник: Publika.md

Эксперты муниципального Центра общественного здоровья вместе с представителями управления по защите прав детей при столичной мэрии проверили ряд кишиневских центров размещения подростков.

Они установили, что в некоторых заведениях детям давали вафли, пряники, а в еду добавляли черный перец. Кроме того, было выявлено, что в некоторых центрах не соблюдается санитарный режим — посуду не дезинфицирует, а помещения не проветривают. А руководство нескольких приютов не составило меню на десять дней вперед, как предусмотрено законом. По всем случаям нарушений были составлены протоколы.

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