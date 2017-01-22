Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
"Когда он станет лидером страны": мнение Чака Норриса о Трампе
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крики "Ганьба!": националисты Киева начали Майдан
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
18Инаугурации прошлого
12:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Ощутимое похолодание ждет кубанцев во второй половине новой рабочей недели

Краснодар, 22 января, KrasnodarMedia. Начало новой рабочей недели в Краснодарском крае начнется достаточно позитивно — ясное небо и плюсовые температуры.

В Краснодаре — до 4 тепла. А вот со среды на всей территории Кубани ожидается довольно резкое похолодание — до 5−6 мороза в пятницу. Столбики термометра лишь в Сочи в эти дни останутся на отметке выше нуля. Осадков в столице региона предварительно не прогнозируют, а вот в Сочи и Анапе возможны дождь и снег с дождем — также в середине недели, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В первые три рабочих дня недели в Краснодаре будет малооблачная погода. Температура воздуха в среднем составит от 2 до 4 градусов тепла. А вот затем похолодает, и небо будет пасмурным: самые холодные дни придутся на пятницу и субботу — до 5 ниже нуля. В воскресенье малооблачно и до 3 мороза. Осадков предварительно не ожидается.

В Сочи начало недели будет комфортным для этого времени года — до 9 тепла. Затем температура воздуха снизится, но все же останется в пределах плюсовой температуры — от 3 до 5 тепла. При этом в четверг и пятницу возможен дождь и снег с дождем. К выходным — до 5 тепла.

Анапа начнет неделю с двух градусов выше нуля в понедельник. Вторник и среда пройдут на отметке от 3 до 6 выше нуля. Затем столбик термометра опустится до минус 5 в пятницу. К выходным — до 2 градусов мороза. В четверг ожидается небольшой снег.

В Геленджике небо в начале недели будет ясным и малооблачным — от 2 до 6 тепла. Холода придут, как повсеместно ближе к середине недели: до 4 мороза в пятницу. К выходным — ноль градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру
Медведев назвал «Единую Россию» главным ресурсом президента
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Семьи пассажиров рейса MH370 просят продолжить поиски самолета
Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве
Число смертей от алкоголя в праздники сократилось на 65%
Спорт
Российский биатлон отделался испугом Международный союз биатлонистов закрыл дела против 22 российских спортсменов, по которым проводилось расследование после публикации доклада Макларена
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь