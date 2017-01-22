Ощутимое похолодание ждет кубанцев во второй половине новой рабочей недели

В Краснодаре — до 4 тепла. А вот со среды на всей территории Кубани ожидается довольно резкое похолодание — до 5−6 мороза в пятницу. Столбики термометра лишь в Сочи в эти дни останутся на отметке выше нуля. Осадков в столице региона предварительно не прогнозируют, а вот в Сочи и Анапе возможны дождь и снег с дождем — также в середине недели, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В первые три рабочих дня недели в Краснодаре будет малооблачная погода. Температура воздуха в среднем составит от 2 до 4 градусов тепла. А вот затем похолодает, и небо будет пасмурным: самые холодные дни придутся на пятницу и субботу — до 5 ниже нуля. В воскресенье малооблачно и до 3 мороза. Осадков предварительно не ожидается.

В Сочи начало недели будет комфортным для этого времени года — до 9 тепла. Затем температура воздуха снизится, но все же останется в пределах плюсовой температуры — от 3 до 5 тепла. При этом в четверг и пятницу возможен дождь и снег с дождем. К выходным — до 5 тепла.

Анапа начнет неделю с двух градусов выше нуля в понедельник. Вторник и среда пройдут на отметке от 3 до 6 выше нуля. Затем столбик термометра опустится до минус 5 в пятницу. К выходным — до 2 градусов мороза. В четверг ожидается небольшой снег.

В Геленджике небо в начале недели будет ясным и малооблачным — от 2 до 6 тепла. Холода придут, как повсеместно ближе к середине недели: до 4 мороза в пятницу. К выходным — ноль градусов.