22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг парикмахерских Минска пополнили новые объекты, сообщили БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и санитарно-эпидемиологической службы. Проверено свыше 20 субъектов хозяйствования, им присвоены оценки от двух до пяти. Число «отличников» пополнили салоны красоты «Бонжур» и «МН». Еще 15 организаций заработали «четверку».

Проект «Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания» стартовал в Минске 1 декабря. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг. Специалисты уже проверили более 40 парикмахерских и салонов красоты. «Пять» получили 6 организаций, «четыре» и «три» — 24 и 10 организаций соответственно. Трем организациям специалисты поставили «двойку».