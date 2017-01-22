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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

Рейтинг парикмахерских Минска пополнили новые объекты

Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и санитарно-эпидемиологической службы.

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг парикмахерских Минска пополнили новые объекты, сообщили БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и санитарно-эпидемиологической службы. Проверено свыше 20 субъектов хозяйствования, им присвоены оценки от двух до пяти. Число «отличников» пополнили салоны красоты «Бонжур» и «МН». Еще 15 организаций заработали «четверку».

Проект «Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания» стартовал в Минске 1 декабря. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг. Специалисты уже проверили более 40 парикмахерских и салонов красоты. «Пять» получили 6 организаций, «четыре» и «три» — 24 и 10 организаций соответственно. Трем организациям специалисты поставили «двойку».

Предприятия оценивали как на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, так и с точки зрения уровня сервиса, квалификации специалистов, оформления помещений. Всего чек-листы включали около 60 вопросов, по каждому из них комиссия ставила баллы от 0 до 12.

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