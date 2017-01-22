Рейтинг парикмахерских Минска пополнили новые объекты
Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и
Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг парикмахерских Минска пополнили новые объекты, сообщили БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.
Мониторинг проводился с конца декабря до середины января, в нем принимали участие представители управлений торговли и услуг, бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и
Проект «Повышение гигиенической безопасности объектов бытового обслуживания» стартовал в Минске 1 декабря. Он направлен на решение проблем, существующих в данной сфере, снижение количества обращений граждан по вопросам оказания некачественных услуг. Специалисты уже проверили более 40 парикмахерских и салонов красоты. «Пять» получили 6 организаций, «четыре» и «три» — 24 и 10 организаций соответственно. Трем организациям специалисты поставили «двойку».
Предприятия оценивали как на соответствие