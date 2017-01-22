Вопрос об экстрадиции Лисова из Испании решат в течение 40 дней
На этой неделе стало известно, что в Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов.
На этой неделе стало известно, что в Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов.
ФБР и Интерпол его подозревают в создании троянского вируса. Об этом пишут российские
По данным ведомства, Лисов помогал мошенникам получить доступ к банковским данным. Общую сумму ущерба при этом оценивают в пять миллионов долларов.
Кроме того, РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство сообщило, что в течение 40 дней должен решится вопрос об экстрадиции таганрожца из Испании.