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12:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Вопрос об экстрадиции Лисова из Испании решат в течение 40 дней

На этой неделе стало известно, что в Испании задержан программист из Таганрога Станислав Лисов.

ФБР и Интерпол его подозревают в создании троянского вируса. Об этом пишут российские интернет-СМИ со ссылкой на Гражданскую Гвардию Испании.

По данным ведомства, Лисов помогал мошенникам получить доступ к банковским данным. Общую сумму ущерба при этом оценивают в пять миллионов долларов.

Кроме того, РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство сообщило, что в течение 40 дней должен решится вопрос об экстрадиции таганрожца из Испании.

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