Морозы вернутся в Беларусь в середине следующей недели
В середине следующей недели в нашу страну вернутся морозы.
В середине следующей недели в нашу страну вернутся морозы.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрия Рябова.
Сообщается, что в начале следующей недели погода особо не поменяется —
25 января в течение суток температура составит 1−8 градусов мороза, ночью по северу столбик термометра опуститься до минус 11.
26 января морозы усилятся: ожидается, что в отдельных районах ночью температура упадет даже до минус 20 градусов. Также вероятны кратковременный снег и гололедица, на что особое внимание следует обратить водителям и пожилым.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.