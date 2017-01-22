Морозы вернутся в Беларусь в середине следующей недели

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрия Рябова.

Сообщается, что в начале следующей недели погода особо не поменяется — по-прежнему будет сыро и ветрено, а температура будет близкой к нулевой отметке. Однако со среды в атмосфере сформируется мощный северный поток. Придут холодные воздушные массы — и подморозит.

25 января в течение суток температура составит 1−8 градусов мороза, ночью по северу столбик термометра опуститься до минус 11.

26 января морозы усилятся: ожидается, что в отдельных районах ночью температура упадет даже до минус 20 градусов. Также вероятны кратковременный снег и гололедица, на что особое внимание следует обратить водителям и пожилым.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.