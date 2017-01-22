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14:23 (мск), источник: СуперОмск

В омской маршрутке снизили цену проезда до 22 рублей

Частный перевозчик, обслуживающий маршрут № 550, курсирующий между микрорайоном «Амур-2» и Телевизионкой, объявил о снижении стоимости проезда.

С 21 января цена проезда в микроавтобусах данного маршрута будет составлять 22 рубля, а для школьников при предъявлении справки — 16 рублей, о чем сообщил представитель перевозчика в соцсети.

Отметим, что данный маршрут относится к нерегулируемым — перевозчик сам волен устанавливать цену проезда в своих транспортных средствах. Таким образом частники начинают демпинговать в борьбе за пассажиров в Омске после отмены 27 частных маршрутов в угоду муниципальным автобусам, куда городские власти хотят переманить омичей.

Ранее также на маршруте № 550 по инициативе перевозчика школьники могли ездить по 16 рублей. В частности, это было выгодно для учащихся школы № 15 и лицея № 29, которые от микрорайона «Амурский-2» отделяют две остановки.

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