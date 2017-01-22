Казахстанка рассказала о подготовке к финалу конкурса «Мисс Вселенная 2016»
23 января стартует голосование на конкурсе «Мисс Вселенная 2016».
23 января стартует голосование на конкурсе «Мисс Вселенная 2016».
23 января стартует голосование на конкурсе «Мисс Вселенная 2016», где Казахстан представляет 19-летняя Дарина Кульситова из Семея, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В этом году организаторы ввели новые правила, по которым в финале жюри выберет ТОП-11, а последняя финалистка определится по результатам зрительского голосования. Таким образом будет сформирован ТОП-12. Проголосовать за Казахстан можно на официальном сайте конкурса vote.missuniverse.com, а также, скачав приложения Miss Universe.
Кроме того, фанаты конкурса со всего мира активно поддерживают своих представительниц в социальных сетях, публикуя слова поддержки под официальным хештегом #MissUniverse.
Активность болельщиков также учитывается при отборе победительницы зрительного голосования. А пока участницы продолжают активно готовится к финалу 65-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2016».
Как рассказала Дарина, титулованные красавицы со всего мира уже провели официальную фотосессию, приняли участие в ежегодном балу губернатора, продефилировали в нарядах от филиппинских дизайнеров. Стоит отметить, что на показ попали только 20 девушек, которых выбрали организаторы. В их числе оказалась и Дарина Кульситова.
«Одно из мероприятий, которые мы посетили — бал губернатора. Каждую из участниц ведущие представляли перед всей публикой по отдельности и каждая из нас по очереди поднималась на сцену. Были выставлены 4 больших экрана, которые транслировали церемонию. В этом году в конкурсе участвуют 86 стран. Мой номер был 48 и, когда пришла моя очередь идти по красной дорожке, я услышала как ведущий торжественно произнес Казахстан. Меня переполняли гордость и счастье. Несмотря на волнение, я старалась идти ровно, красиво и улыбаться. Когда я шла мимо гостей бала и журналистов, я слышала громкие выкрики из толпы “Казахстан, Казахстан”. Мне было очень приятно. Такие приветствия повторялись при моем прохождении перед каждой секцией и это было незабываемое ощущение», — поделилась Дарина.
Впереди конкурсанток ждет еще благотворительный аукцион, конкурс на лучший национальный костюм и многое другое. 19-летняя Дарина Кульситова выступит в национальном платье от известного казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой.
Вечерний наряд для девушки создал Наиль Байкучуков. В нем Дарина выступит в финале «Мисс Вселенная» (Miss Universe) — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с благотворительными и социальными целями.
Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2016» является Пиа Алонзо Вурцбах из Филиппин. Самая красивая девушка Вселенной будет названа 29 января 2017 года в Mall of Asia Arena, на финальном шоу конкурса, прямую трансляцию которого увидят более чем в 150 стран мира.