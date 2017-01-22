Казахстанка рассказала о подготовке к финалу конкурса «Мисс Вселенная 2016»

Кроме того, фанаты конкурса со всего мира активно поддерживают своих представительниц в социальных сетях, публикуя слова поддержки под официальным хештегом #MissUniverse.

В этом году организаторы ввели новые правила, по которым в финале жюри выберет ТОП-11, а последняя финалистка определится по результатам зрительского голосования. Таким образом будет сформирован ТОП-12. Проголосовать за Казахстан можно на официальном сайте конкурса vote.missuniverse.com, а также, скачав приложения Miss Universe.

Активность болельщиков также учитывается при отборе победительницы зрительного голосования. А пока участницы продолжают активно готовится к финалу 65-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2016».

Как рассказала Дарина, титулованные красавицы со всего мира уже провели официальную фотосессию, приняли участие в ежегодном балу губернатора, продефилировали в нарядах от филиппинских дизайнеров. Стоит отметить, что на показ попали только 20 девушек, которых выбрали организаторы. В их числе оказалась и Дарина Кульситова.

«Одно из мероприятий, которые мы посетили — бал губернатора. Каждую из участниц ведущие представляли перед всей публикой по отдельности и каждая из нас по очереди поднималась на сцену. Были выставлены 4 больших экрана, которые транслировали церемонию. В этом году в конкурсе участвуют 86 стран. Мой номер был 48 и, когда пришла моя очередь идти по красной дорожке, я услышала как ведущий торжественно произнес Казахстан. Меня переполняли гордость и счастье. Несмотря на волнение, я старалась идти ровно, красиво и улыбаться. Когда я шла мимо гостей бала и журналистов, я слышала громкие выкрики из толпы “Казахстан, Казахстан”. Мне было очень приятно. Такие приветствия повторялись при моем прохождении перед каждой секцией и это было незабываемое ощущение», — поделилась Дарина.

Впереди конкурсанток ждет еще благотворительный аукцион, конкурс на лучший национальный костюм и многое другое. 19-летняя Дарина Кульситова выступит в национальном платье от известного казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой.

Вечерний наряд для девушки создал Наиль Байкучуков. В нем Дарина выступит в финале «Мисс Вселенная» (Miss Universe) — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с благотворительными и социальными целями.

Обладательницей титула «Мисс Вселенная-2016» является Пиа Алонзо Вурцбах из Филиппин. Самая красивая девушка Вселенной будет названа 29 января 2017 года в Mall of Asia Arena, на финальном шоу конкурса, прямую трансляцию которого увидят более чем в 150 стран мира.