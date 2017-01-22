Синоптики предупредили Москву и область о резком похолодании

«Можно прогнозировать, что крещенские морозы запоздали в этом году на неделю: наиболее холодная погода в течение ближайшей недели придется на четверг, 26 число. В ночь на четверг в Москве ожидается — 20 градусов и ниже, по области при прояснениях до — 25», — сказал он агентству в воскресенье.

Тем не менее, первая половина недели будет теплой, хмурой и ветреной. К вечеру воскресенья небо затянет облаками, возможен небольшой снег. В понедельник и вторник давление ниже нормы в центре Европейской России, температура днем в Москве и области близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер до 12−17 м/с.

Однако в среду будет резкое похолодание. Как отметил глава Гидрометцентра, давление начнет расти, а температура — падать: «Буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов». При этом облачность рассеется, ночью будет видно звезды, а днем будет проглядывать солнце.

«В ночь на четверг на уходящей неделе было Крещение, и вот как раз ровно на неделю морозы “опаздывают”. Такие вот поздние крещенские морозы», — отметил Вильфанд.

Вместе с тем, похолодание долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры — к обеду пятницы в Москве ожидается около — 7 днем.