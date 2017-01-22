Центр «Антистихия»: в Пермском крае высок риск обрушения мостов и зданий
МЧС России подготовило прогноз возникновения ЧС в 2017 году.
МЧС России подготовило прогноз возникновения ЧС в 2017 году.
Специалисты центра «Антистихия» включили Пермский край в число регионов, где есть высокий риск обрушения автомобильных мостов и эстакад, зданий и сооружений.
По прогнозам Центра, наибольшая вероятность возникновения ЧС
Правда, не сообщается, какие конкретно мосты и эстакады входят в группу риска. Отметим, что в Перми в этом году исполняется 50 лет, как ввели коммунальный мост через Каму. По мнению ряда экспертов, срок его эксплуатации на исходе.
«Когда его вводили, то говорили, что время его службы 50−60 лет. В СССР построили около 24 таких мостов, из них действуют до сих пор около десяти. Остальные либо переделали, либо разобрали», — рассказал «АиФ-Прикамье» заслуженный строитель РСФСР Михаил Плеханов, который почти четверть века проработал главным инженером управления капстроительства (УКС) горисполкома Перми в советское время.
Кроме того, Пермский край попал в список из 13 субъектов РФ с высоким риском обрушения зданий и сооружений
Отметим, что прогнозы центра «Антистихия» по техногенным ЧС в 2015 г. оправдались на 80%.