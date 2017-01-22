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14:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Центр «Антистихия»: в Пермском крае высок риск обрушения мостов и зданий

МЧС России подготовило прогноз возникновения ЧС в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты центра «Антистихия» включили Пермский край в число регионов, где есть высокий риск обрушения автомобильных мостов и эстакад, зданий и сооружений.

По прогнозам Центра, наибольшая вероятность возникновения ЧС из-за обрушения автомобильных транспортных коммуникаций наблюдается на территории 31 российского региона, в том числе в Прикамье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документы Всероссийского Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера (Центр «Антистихия»), который входит в структуру федерального МЧС.

Правда, не сообщается, какие конкретно мосты и эстакады входят в группу риска. Отметим, что в Перми в этом году исполняется 50 лет, как ввели коммунальный мост через Каму. По мнению ряда экспертов, срок его эксплуатации на исходе.

«Когда его вводили, то говорили, что время его службы 50−60 лет. В СССР построили около 24 таких мостов, из них действуют до сих пор около десяти. Остальные либо переделали, либо разобрали», — рассказал «АиФ-Прикамье» заслуженный строитель РСФСР Михаил Плеханов, который почти четверть века проработал главным инженером управления капстроительства (УКС) горисполкома Перми в советское время.

Кроме того, Пермский край попал в список из 13 субъектов РФ с высоким риском обрушения зданий и сооружений из-за некачественных работ и ошибок при проектировании. Причём Прикамье стало единственным регионом в Приволжском федеральном округе, который вошёл в этот список.

Отметим, что прогнозы центра «Антистихия» по техногенным ЧС в 2015 г. оправдались на 80%.

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