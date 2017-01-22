В Челябинской области может появиться деревня кочевников

Житель Екатеринбурга Андрей Горюн выступил с инициативой построить за берегу озера Уелги этнодеревню, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Поселение будет посвящена истории и традициям кочевников Урала.

Мужчина уже обратился в представительство Республики Башкортостан в Челябинской области — ему требуется консультация по традициям и культуре башкирского народа. Помимо башкир, по его идее, в деревне будет показан быт татар, казаков и мадьяр.

Планируется, что территория этнодеревни займет 100 гектар земли — на них построят жилища степных народов и специальные зоны ремесленников. Для гостей будут организованы народные соревнования и игры, можно будет поучаствовать в обрядах и пострелять из лука.

Примерная дата открытия деревни пока еще не выбрана.