В Челябинске открыли православный храм на первом этаже жилого дома

Храм в честь великомученика Пантелеимона Целителя открылся в Челябинске, помещение для молитв расположено на первом этаже жилого дома по улице Российской, сообщают в пресс-службе челябинской епархии.

Новый храм 22 января освятил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Храм открылся при центре защиты семьи, материнства и детства «Берег», общественная организация уже несколько лет помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. В том же здании подопечных центра будут принимать психолог и юрист, нуждающимся окажут помощь вещами и продуктами.