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15:48 (мск), источник: Noi.md

В Молдове появится новая медицинская специальность

В Республике Молдова появится новая медицинская специальность — оптометрия. Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану выиграл соответствующий проект.

Источник: Noi.md

Таким образом, специальность будет изучаться в 2017—2018 учебном году на Факультете общей медицины. Заведующая Кафедрой офтальмологии медицинского университета Алла Падука заявила для IPN, что этот проект финансируется Правительством Норвегии и предполагает обучение в течение четырех лет.

Оптометрист-это специалист, который, помимо того, что делает очки, имеет возможность обследовать пациентов с офтальмологической точки зрения, выписать очки, контактные линзы, сделать скрининг пациента. Однако оптометристы не могут прописывать лечение офтальмологическим пациентам, они могут только направлять к врачу офтальмологу.

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Алла Падука отметила, что в рамках проекта будет проводиться обмен опытом между студентами и преподавателями из Республики Молдова и Норвегии. «Сначала молдавские преподаватели поедут в Норвегию на обучение, после чего будут преподавать новую специальность в рамках университета. Проект предусматривает также двухнедельные практики студентов первого и третьего курсов в Норвегии», — сказала руководитель Кафедры офтальмологии.

Учитывая, что в некоторых районах нет ни одного офтальмолога в течение многих лет, обучение оптометристов это отличная возможность. Оптометристы смогут заменить офтальмолога на первичном уровне. Необходимость в таком специалисте довольно велика. Там, где нет офтальмологов, их очень легко можно заменить оптометристами, сказала Алла Падука.

В первый 2017−2018 учебный год будет сформирована группа из 12−15 студентов. После окончания учебы выпускники получат соответствующий европейским требованиям диплом.

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