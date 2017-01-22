Турагентства: на летнем отдыхе можно сэкономить до 50%

Желающие отдохнуть неделю на курортах Болгарии могут приобрести турпакеты стоимостью от 85 евро. В цену включены расходы на транспорт, питание и медстраховку.

Неделя отдыха в Греции обойдётся от 120 евро, если добираться автобусом. Путевка с авиаперелетом стоит вдвое дороже. Недельный отдых на испанском побережье стоит от 240 до 450 евро.

На сто евро дороже обойдётся турпакет с авиаперелётом. Решившим отдохнуть в Египте придется заплатить от 330 евро.