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15:52 (мск), источник: Publika.md

Турагентства: на летнем отдыхе можно сэкономить до 50%

Скидки до 50% предлагают турагентства нашим соотечественникам, планирующим летний отдых. Путевка будет стоить меньше для тех, кто купит ее заранее.

Источник: Publika.md

Желающие отдохнуть неделю на курортах Болгарии могут приобрести турпакеты стоимостью от 85 евро. В цену включены расходы на транспорт, питание и медстраховку.

Неделя отдыха в Греции обойдётся от 120 евро, если добираться автобусом. Путевка с авиаперелетом стоит вдвое дороже. Недельный отдых на испанском побережье стоит от 240 до 450 евро.

На сто евро дороже обойдётся турпакет с авиаперелётом. Решившим отдохнуть в Египте придется заплатить от 330 евро.

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