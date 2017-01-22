Погода подготовила «сюрприз» жителям Молдовы на конец января
Конец января будет теплым. На сегодня синоптики прогнозируют температуры, превышающие среднемесячную норму.
Конец января будет теплым. На сегодня синоптики прогнозируют температуры, превышающие среднемесячную норму.
На юге страны ожидается до плюс пяти градусов.
В центральных районах до трёх выше ноля. На севере — около ноля.
По данным метеорологов, такая же температура воздуха сохранится в ближайшие два дня. В то же время, на дорогах возможна гололедица, местами туман.