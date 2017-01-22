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15:45 (мск), источник: Publika.md

Погода подготовила «сюрприз» жителям Молдовы на конец января

Конец января будет теплым. На сегодня синоптики прогнозируют температуры, превышающие среднемесячную норму.

На юге страны ожидается до плюс пяти градусов.

В центральных районах до трёх выше ноля. На севере — около ноля.

По данным метеорологов, такая же температура воздуха сохранится в ближайшие два дня. В то же время, на дорогах возможна гололедица, местами туман.

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