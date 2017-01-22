Два поселка на Донбассе остаются без электричества, — миссия ОБСЕ

«Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества… Ситуация, где живут люди, очень сложная — нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть», — заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Украинская Правда.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон.

«Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии», — подчеркнул Хуг.

Оба поселка расположены на линии разграничения, однако Крутая Балка контролируется Вооруженными силами Украины, а Бетманово — незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, что в ОБСЕ заявили, что после относительного затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе вновь обострилась.