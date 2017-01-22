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14:43 (мск), источник: m24.ru

Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график 23 января

Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график с 23 января, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

С этого дня поезда на монорельсе между станциями «ул. Милашенкова» и «ул. Сергея Эйзенштейна» будут ходить с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда останется прежней.

По словам главы столичной подземки Дмитрия Пегова, такое решение было принято в результате анализа пассажиропотока, который показал, что за 2016 году популярность монорельса упала на 15 процентов.

Пегов отметил, что монорельс потерял большую часть своих пассажиров из-за открытия новых станций метро на севере Москвы (в том числе — трех новых станций Люблинско-Дмитровоской линии), а также запуска МЦК.

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