Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график 23 января

С этого дня поезда на монорельсе между станциями «ул. Милашенкова» и «ул. Сергея Эйзенштейна» будут ходить с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда останется прежней.

По словам главы столичной подземки Дмитрия Пегова, такое решение было принято в результате анализа пассажиропотока, который показал, что за 2016 году популярность монорельса упала на 15 процентов.