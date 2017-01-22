Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график 23 января
Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график с 23 января, сообщает
Столичный монорельс перейдет на экскурсионный график с 23 января, сообщает
С этого дня поезда на монорельсе между станциями «ул. Милашенкова» и «ул. Сергея Эйзенштейна» будут ходить с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда останется прежней.
По словам главы столичной подземки Дмитрия Пегова, такое решение было принято в результате анализа пассажиропотока, который показал, что за 2016 году популярность монорельса упала на 15 процентов.
Пегов отметил, что монорельс потерял большую часть своих пассажиров