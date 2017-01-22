На конкурсе «Евровидение» впервые прозвучит песня на белорусском языке

Группа NAVIBAND не будет вносить кардинальные изменения в композицию, с которой выиграла белорусский нацотбор. Об этом солисты Артем Лукьяненко и Ксения Жук заявили во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится. А подчеркнуть настроение песни, уверены они, можно при помощи элементов графики или вокальных нюансов.