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15:34 (мск), источник: БЕЛТА

На конкурсе «Евровидение» впервые прозвучит песня на белорусском языке

Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится.

Источник: Reuters

Группа NAVIBAND не будет вносить кардинальные изменения в композицию, с которой выиграла белорусский нацотбор. Об этом солисты Артем Лукьяненко и Ксения Жук заявили во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится. А подчеркнуть настроение песни, уверены они, можно при помощи элементов графики или вокальных нюансов.

В этом году «Евровидение» пройдет 3—9 мая в Киеве, столице Украины.

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