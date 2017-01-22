На конкурсе «Евровидение» впервые прозвучит песня на белорусском языке
Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится.
Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится.
Группа NAVIBAND не будет вносить кардинальные изменения в композицию, с которой выиграла белорусский нацотбор. Об этом солисты Артем Лукьяненко и Ксения Жук заявили во время
Музыканты подчеркивают, что это важно для них — спеть на белорусском языке, поэтому англоязычных фрагментов в тексте не появится. А подчеркнуть настроение песни, уверены они, можно при помощи элементов графики или вокальных нюансов.
В этом году «Евровидение» пройдет