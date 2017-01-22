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15:05 (мск), источник: Nur.kz

Сколько казахстанок вышло замуж за иностранцев в 2016 году?

Всего было зарегистрировано более 6 тыс. смешанных браков.

Источник: Nur.kz

Министерство юстиции предоставило статистику о заключении смешанных браков между гражданами Казахстана и ностранцами, сообщает 31 канал.

По статистике министерства, в 2016 году было заключено 6 687 смешанных браков. Среди них 127 свадеб было проведено между гражданами Казахстана и Китая. Причем в 61 случае гражданин Китая брал в себе жены казахстанку, а в 66 других — казахи женились на китаянках.

«Это все мужчины владеющие помимо китайского, соответственно, английским языком, многие говорят на русском языке. Это люди бизнесмены, это люди с двумя-тремя дипломами магистратуры. С гражданством в Китае, Новой Зеландии», — рассказала Татьяна Логвиненко, директор семейного брачного агентства.

Напомним, что в середине месяца в Астане прошел митинг, где активисты потребовали лишать казахстанок гражданства за браки с китайцами.

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