Сколько казахстанок вышло замуж за иностранцев в 2016 году?

Министерство юстиции предоставило статистику о заключении смешанных браков между гражданами Казахстана и ностранцами, сообщает 31 канал.

По статистике министерства, в 2016 году было заключено 6 687 смешанных браков. Среди них 127 свадеб было проведено между гражданами Казахстана и Китая. Причем в 61 случае гражданин Китая брал в себе жены казахстанку, а в 66 других — казахи женились на китаянках.

«Это все мужчины владеющие помимо китайского, соответственно, английским языком, многие говорят на русском языке. Это люди бизнесмены, это люди с двумя-тремя дипломами магистратуры. С гражданством в Китае, Новой Зеландии», — рассказала Татьяна Логвиненко, директор семейного брачного агентства.

Напомним, что в середине месяца в Астане прошел митинг, где активисты потребовали лишать казахстанок гражданства за браки с китайцами.