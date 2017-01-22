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16:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Немецкие ученые проверили чайные пакетики на наличие вредоносных веществ

Немецкие ученые решили проверить чайные пакетики на наличие вредоносных веществ. Они собрали образцы со всего мира. Почти все проверенные черные чаи содержат остатки пестицидов, которые могут вызвать рак, и только один бренд оказался достойным продажи.

Источник: Telegraf.com.ua

Специалисты собрали образцы нескольких ведущих производителей черного чая и выяснилось, что не все являются пригодными для употребления. Исследование показало, что все черные чаи содержат по меньшей мере четыре различных пестицида.

В одном из сортов чая ученые обнаружили около десяти различных пестицидов. Предельные значения для отдельных веществ не были превышены, поэтому бренд продаётся почти в каждом магазине.

Производители заявили, что сорт соответствует европейским нормам и никаких нарушений при изготовлении сборе чая нет. В некоторых образцах найдено вещество антрахинон, которое используется после посева для запугивания птиц. Пестицид является канцерогенным и опасным для жизни человека.

Из десятка собранных марок только у одной оказалось соблюдение всех норм. Согласно тесту, самый образцовый сорт находился на уровне 0,02 мг/кг с точностью до установленного предела, и поэтому является востребованным на мировом рынке.

Стандарты сертификации во всем мире отличаются, поэтому в некоторых странах уровень пестицидов в чае может быть больше, чем в европейских.

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