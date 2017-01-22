Немецкие ученые проверили чайные пакетики на наличие вредоносных веществ

Специалисты собрали образцы нескольких ведущих производителей черного чая и выяснилось, что не все являются пригодными для употребления. Исследование показало, что все черные чаи содержат по меньшей мере четыре различных пестицида.

В одном из сортов чая ученые обнаружили около десяти различных пестицидов. Предельные значения для отдельных веществ не были превышены, поэтому бренд продаётся почти в каждом магазине.

Производители заявили, что сорт соответствует европейским нормам и никаких нарушений при изготовлении сборе чая нет. В некоторых образцах найдено вещество антрахинон, которое используется после посева для запугивания птиц. Пестицид является канцерогенным и опасным для жизни человека.

Из десятка собранных марок только у одной оказалось соблюдение всех норм. Согласно тесту, самый образцовый сорт находился на уровне 0,02 мг/кг с точностью до установленного предела, и поэтому является востребованным на мировом рынке.

Стандарты сертификации во всем мире отличаются, поэтому в некоторых странах уровень пестицидов в чае может быть больше, чем в европейских.