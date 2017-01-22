Финский отель выбрал «смотрителя северного сияния»

По данным телерадиокомпании, всего отель получил около 1,5 тысяч заявок, причем большинство из них были поданы иностранцами. На должность приняли 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна (Matti Cajan).

В сентябре 2016 года владельцы отеля, который находится в городе Рованиеми, открыли вакансию «смотрителя северного сияния». Тогда зарубежные СМИ назвали это самой классной работой на свете.

Отмечается, что в обязанности смотрителя входит наблюдение за ночным небом и появлением признаков северного сияния, а также сопровождение постояльцев в спа-зоны, поиск потерянных вещей. Кроме того, Каян должен будет будить гостей курорта, когда заметит на небе появление северного сияния, чтобы гости курорта могли на него полюбоваться. Он также выполняет функцию смотрителя и экскурсовода по дикой местности.

«Это довольно интересно — бегать от номера к номеру, говоря “это происходит”, и подталкивать туристов в спальных мешках, чтобы они не засыпали», — делится впечатлениями о своих обязанностях Каян.

Как отмечает телерадиокомпания, Каян заключил контракт на работу во время зимнего периода, который обычно завершается в марте. Летом отель не работает и возобновляет работу в конце осени.