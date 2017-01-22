Финский отель выбрал «смотрителя северного сияния»

В сентябре 2016 года владельцы отеля, который находится в городе Рованиеми, открыли вакансию «смотрителя северного сияния». Тогда зарубежные СМИ назвали это самой классной работой на свете.
По данным телерадиокомпании, всего отель получил около 1,5 тысяч заявок, причем большинство из них были поданы иностранцами. На должность приняли 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна (Matti Cajan).
Отмечается, что в обязанности смотрителя входит наблюдение за ночным небом и появлением признаков северного сияния, а также сопровождение постояльцев в спа-зоны, поиск потерянных вещей. Кроме того, Каян должен будет будить гостей курорта, когда заметит на небе появление северного сияния, чтобы гости курорта могли на него полюбоваться. Он также выполняет функцию смотрителя и экскурсовода по дикой местности.
«Это довольно интересно — бегать от номера к номеру, говоря “это происходит”, и подталкивать туристов в спальных мешках, чтобы они не засыпали», — делится впечатлениями о своих обязанностях Каян.
Как отмечает телерадиокомпания, Каян заключил контракт на работу во время зимнего периода, который обычно завершается в марте. Летом отель не работает и возобновляет работу в конце осени.