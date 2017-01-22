«Спящую красавицу» из Большого театра увидят в 50 странах мира

Балет будут транслировать из Большого театра на экраны сотен кинозалов по всему миру. Прямая трансляция начнется 22 января в 18:00.

В общей сложности в прямых трансляциях и повторных показах будут участвовать более тысячи кинотеатров в 50 странах мира, включая города России (свыше 30 городов и 40 кинотеатров).

Балет Мариуса Петипа «Спящая красавица» на музыку Чайковского в редакции Юрия Григоровича стал первой постановкой, которую увидели зрители на Исторической сцене Большого театра после реконструкции в 2011 году.