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17:35 (мск), источник: m24.ru

«Спящую красавицу» из Большого театра увидят в 50 странах мира

Знаменитый балет Чайковского «Спящая красавица» из Большого театра смогут посмотреть не только российские зрители, но и ценители театрального искусства во всем мире — постановку покажут в кинотеатрах 50 стран, сообщает ТАСС.

Балет будут транслировать из Большого театра на экраны сотен кинозалов по всему миру. Прямая трансляция начнется 22 января в 18:00.

В общей сложности в прямых трансляциях и повторных показах будут участвовать более тысячи кинотеатров в 50 странах мира, включая города России (свыше 30 городов и 40 кинотеатров).

Балет Мариуса Петипа «Спящая красавица» на музыку Чайковского в редакции Юрия Григоровича стал первой постановкой, которую увидели зрители на Исторической сцене Большого театра после реконструкции в 2011 году.

В этот раз зрители увидят приму-балерину Большого Ольгу Смирнову в роли Принцессы Авроры, а роль Принца Дезире исполнит премьер ГАБТа Семен Чудин.

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