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19:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму в течение недели будут ловить пьяных водителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). С 27 по 29 января в Крыму пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», цель которых — предупреждение ДТП с участием пьяных автомобилистов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по РК.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят Симферополю, Ялте и Евпатории.

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством» — отметили в пресс-службе.

В ГИБДД также напомнили, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права водить машину на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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