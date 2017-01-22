В Крыму в течение недели будут ловить пьяных водителей

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по РК.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят Симферополю, Ялте и Евпатории.

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством» — отметили в пресс-службе.

В ГИБДД также напомнили, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права водить машину на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.