В Крыму в течение недели будут ловить пьяных водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). С 27 по 29 января в Крыму пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», цель которых — предупреждение ДТП с участием пьяных автомобилистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). С 27 по 29 января в Крыму пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», цель которых — предупреждение ДТП с участием пьяных автомобилистов.
Об этом сообщает
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят Симферополю, Ялте и Евпатории.
«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством» — отметили в
В ГИБДД также напомнили, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права водить машину на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.