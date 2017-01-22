Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся метели
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС сообщил о сильном снеге, метели и гололеде в ночь на понедельник в Москве.
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС сообщил о сильном снеге, метели и гололеде в ночь на понедельник в Москве.
По информации МЧС, с 18:00 22 января до 7:00 23 января в Московской области и Москве (включая Троицкий и Новомосковский административный округ) ожидается мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра порывами до 12−17 м/с.
В условиях непогоды возможно ухудшение видимости, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на