На будущей неделе в Башкирии будет не прожить без лопат

На понедельник, 23 января, синоптики предсказали пасмурную погоду и несильный снег. Температура ночью минус 11 градусов, днем потеплеет немного до минус 9 градусов.

Во вторник, 24 января, вновь будет пасмурно. Но снегопад в течение дня ожидается более интенсивный. Температура воздуха ночью минус 13 градусов, а днем — до минус 5 градусов.

В среду, 25 января, опять будет пасмурно и опять пойдет снегопад средней интенсивности. Температура воздуха ночью минус 6 градусов, днем минус 4 градуса.

В четверг, 26 января, солнца больше не станет, зато снега ожидается гораздо больше. Температура воздуха минус 12 градусов ночью и минус 6 градусов днем.

В пятницу, 27 января, будет снова пасмурно, снова ожидается снег с небольшими прояснениями. Температура воздуха ночью минус 17 градусов, днем минус 12 градусов.

В субботу, 28 января, наметятся некоторые перемены в погоде. Будет малооблачно с небольшим снежком. Похолодает. Температура воздуха ночью минус 21 градус, днем минус 17 градусов.

В воскресенье. 29 января, опять будет малооблачно и небольшой снег. Температура воздуха станет еще больше похоже на зимнюю: ночью минус 25 градусов, днем минус 17 градусов.