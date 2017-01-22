На будущей неделе в Башкирии будет не прожить без лопат
На следующей неделе, с 23 по 29 января, по Башкирии и в Уфе синоптики обещают осадки различной интенсивности в виду снега. Практически ни один день без снегопада не пройдет.
На следующей неделе, с 23 по 29 января, по Башкирии и в Уфе синоптики обещают осадки различной интенсивности в виду снега. Практически ни один день без снегопада не пройдет.
На понедельник, 23 января, синоптики предсказали пасмурную погоду и несильный снег. Температура ночью минус 11 градусов, днем потеплеет немного до минус 9 градусов.
Во вторник, 24 января, вновь будет пасмурно. Но снегопад в течение дня ожидается более интенсивный. Температура воздуха ночью минус 13 градусов, а днем — до минус 5 градусов.
В среду, 25 января, опять будет пасмурно и опять пойдет снегопад средней интенсивности. Температура воздуха ночью минус 6 градусов, днем минус 4 градуса.
В четверг, 26 января, солнца больше не станет, зато снега ожидается гораздо больше. Температура воздуха минус 12 градусов ночью и минус 6 градусов днем.
В пятницу, 27 января, будет снова пасмурно, снова ожидается снег с небольшими прояснениями. Температура воздуха ночью минус 17 градусов, днем минус 12 градусов.
В субботу, 28 января, наметятся некоторые перемены в погоде. Будет малооблачно с небольшим снежком. Похолодает. Температура воздуха ночью минус 21 градус, днем минус 17 градусов.
В воскресенье. 29 января, опять будет малооблачно и небольшой снег. Температура воздуха станет еще больше похоже на зимнюю: ночью минус 25 градусов, днем минус 17 градусов.