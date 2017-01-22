На Украину надвигаются морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
В середине недели в Украину придут морозы, которые больше всего коснутся восточной части страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В середине недели в Украину придут морозы, которые больше всего коснутся восточной части страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Понедельник в Украине будет преимущественно сухим, ночью подморозит до -2−8, на западе местами до -10−12, в течение дня ожидается от -3 до +3 градусов. 24 января температура — без особых изменений, 24 же января на севере появится снег, 25 января снег охватит большинство областей Украины и усилится ветер», — говорится в сообщении.
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Как сообщал «Обозреватель», ранее синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в 2017 году.