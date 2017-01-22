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19:19 (мск), источник: Обозреватель

На Украину надвигаются морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В середине недели в Украину придут морозы, которые больше всего коснутся восточной части страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Понедельник в Украине будет преимущественно сухим, ночью подморозит до -2−8, на западе местами до -10−12, в течение дня ожидается от -3 до +3 градусов. 24 января температура — без особых изменений, 24 же января на севере появится снег, 25 января снег охватит большинство областей Украины и усилится ветер», — говорится в сообщении.

26—27 января в Украине снова ворвется похолодание. Больше всего это похолодание в четверг и пятницу коснется восточной части Украины, меньше всего — западной.

Как сообщал «Обозреватель», ранее синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в 2017 году.

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