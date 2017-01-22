В Караганде пропала 11-летняя девочка
В Караганде пропала 11-летняя школьница, которая направлялась на занятия, сообщает Zakon.kz.
В Караганде пропала 11-летняя школьница, которая направлялась на занятия, сообщает Zakon.kz.
Информация с просьбой о помощи в поисках пропавшей девочки распространяется в социальных сетях и мессенджерах. Алина Тергалинская, 2005 года рождения, вышла из дома на занятия в школу в 13.30. До школы № 101 девочка не дошла.
Ребенок был одет в серую куртку, на рукавах
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