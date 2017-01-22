Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Россияне поддержали врачей скорой
"Когда он станет лидером страны": мнение Чака Норриса о Трампе
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
19:53 (мск), источник: Zakon.kz

В Караганде пропала 11-летняя девочка

В Караганде пропала 11-летняя школьница, которая направлялась на занятия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация с просьбой о помощи в поисках пропавшей девочки распространяется в социальных сетях и мессенджерах. Алина Тергалинская, 2005 года рождения, вышла из дома на занятия в школу в 13.30. До школы № 101 девочка не дошла.

Ребенок был одет в серую куртку, на рукавах желто-розовый узор, фиолетовую шапку с двумя бубенчиками, черные лосины, серые угги, розовый рюкзак.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, следует обратиться по телефону «102» либо в ближайший отдел полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стороны завершают подготовку к Астанинскому процессу
Протестующим против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о языке
Медведев: «Единая Россия» по праву называется правящей
Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма
Израиль одобрил строительство сотен домов в Восточном Иерусалиме
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Спорт
Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте Мужская сборная России завоевала награды во всех гонках на последнем этапе перед чемпионатом мира. Шипулин к золоту добавил бронзу
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь