Баян Есентаева выходит замуж

Предложение ей сделал алматинский бизнесмен Турсенгали Алагузов, с которым она, судя по всему, встречается уже продолжительное время.

«Приняла предложение руки и сердца tursen_alaguzov», — написала Есентаева в комментарии к фото, где она запечатлена со своим избранником.

Можно предположить, что в ближайшее время счастливая пара сыграет свадьбу, когда и где она состоится, остается только гадать. Вероятно, скоро об этом станет известно.

Подписчики продюсера поздравили ее, дружно пожелали ей счастья и посоветовали «быть счастливой несмотря на все пересуды».