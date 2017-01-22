Баян Есентаева выходит замуж
Казахстанский продюсер, актриса и телеведущая Баян Есентаева выходит замуж. Об этом свидетельствует запись на ее странице в Instagram.
Казахстанский продюсер, актриса и телеведущая Баян Есентаева выходит замуж. Об этом свидетельствует запись на ее странице в Instagram.
Предложение ей сделал алматинский бизнесмен Турсенгали Алагузов, с которым она, судя по всему, встречается уже продолжительное время.
«Приняла предложение руки и сердца tursen_alaguzov», — написала Есентаева в комментарии к фото, где она запечатлена со своим избранником.
Можно предположить, что в ближайшее время счастливая пара сыграет свадьбу, когда и где она состоится, остается только гадать. Вероятно, скоро об этом станет известно.
Подписчики продюсера поздравили ее, дружно пожелали ей счастья и посоветовали «быть счастливой несмотря на все пересуды».
Напомним, ранее Турсенгали Алагузов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Есентаевой с подписью «она изменила мою жизнь».
В июле 2016 года дочь Баян Максаткызы, Айсауле Бакытбек, рассказала о новом кавалере своей матери, бизнесмене Турсенгали Алагузове. Они познакомились весной прошлого года, знакомство плавно перешло в дружбу.
Как стало известно, Турсенгали — сын казахстанского композитора, дирижера Турыма Алакозова. У бизнесмена двое детей, он также известен как меценат.