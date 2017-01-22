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19:37 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева выходит замуж

Казахстанский продюсер, актриса и телеведущая Баян Есентаева выходит замуж. Об этом свидетельствует запись на ее странице в Instagram.

Предложение ей сделал алматинский бизнесмен Турсенгали Алагузов, с которым она, судя по всему, встречается уже продолжительное время.

«Приняла предложение руки и сердца tursen_alaguzov», — написала Есентаева в комментарии к фото, где она запечатлена со своим избранником.

Можно предположить, что в ближайшее время счастливая пара сыграет свадьбу, когда и где она состоится, остается только гадать. Вероятно, скоро об этом станет известно.

Подписчики продюсера поздравили ее, дружно пожелали ей счастья и посоветовали «быть счастливой несмотря на все пересуды».

Напомним, ранее Турсенгали Алагузов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Есентаевой с подписью «она изменила мою жизнь».

В июле 2016 года дочь Баян Максаткызы, Айсауле Бакытбек, рассказала о новом кавалере своей матери, бизнесмене Турсенгали Алагузове. Они познакомились весной прошлого года, знакомство плавно перешло в дружбу.

Как стало известно, Турсенгали — сын казахстанского композитора, дирижера Турыма Алакозова. У бизнесмена двое детей, он также известен как меценат.

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