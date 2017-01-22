Родственники погибших при обрушении конного клуба поддержали владельца

Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Крыша манежа во время занятий обрушилась, погибли два человека, трое пострадали.

В суд пришел отец одной из пострадавших девочек — как ни удивительно, чтобы поддержать обвиняемого. Обращение в защиту Игоря Воротникова направила в суд и супруга погибшего под завалами тренера Вячеслава Базюры. «Не смогу лично выразить свое мнение на суде, так как буду прощаться с любимым человеком. Взываю: не надо беды еще в одном доме», — говорится в обращении женщины. Трагедия произошла, когда под крышей манежа «Аллюр» находились семь человек. Четверых пострадавших работники конного клуба освободили из-под завалов еще до прибытия МЧС, троих извлекли уже при помощи специальных домкратов. Несмотря на старания медиков, 15-летняя воспитанница «Аллюра» и 45-летний тренер скончались по пути в больницу. В реанимации, с переломом шейного отдела позвоночника, остается еще одна девочка.

Конный клуб «Аллюр» появился в 2011 году как центр иппотерапии, в сосновом бору под Новосибирском раньше занимались тридцать ребят с различными нарушениями, в том числе ДЦП, синдромом Дауна. Но через пару лет сюда потянулись и здоровые дети. Клуб расположен на территории бывшего пионерского лагеря имени Путилова. Шесть построек арендовал Игорь Воротников, с помощью спонсоров и собственных вложений их восстановили, после чего и был основан клуб иппотерапии, идейным вдохновителем которого стала жена бизнесмена, медик Римма Воротникова.

Суд не стал отправлять владельца конного клуба в СИЗО, а ограничился домашним арестом.

Земля, на которой стоят арендованные здания, принадлежит «Почте России», туда, по словам Игоря Воротникова, он направил запрос на постройку крытого манежа и получил письменное разрешение. Однако с администрацией Барышевского сельсовета, на территории которого расположен «Аллюр», согласований не было. В прокуратуре сразу после трагедии заявили: постройка самовольная. А следователи тем же вечером представили и основную версию: металлоконструкции не выдержали слоя снега, скопившегося на крыше.

— Признаю свою вину в этой трагедии, готов понести любое наказание, которое определит для меня суд. Приношу искренние извинения родным и близким пострадавших и погибших. Но не согласен с первоначальными выводами следствия, — заявил в суде Игорь Воротников.

Обвиняемый отметил, что сам руководит проектной организацией, и при возведении манежа специалисты делали необходимые расчеты — постройка выдержала бы и двухметровый слой снега. Кроме того, снег сбрасывали с крыши дважды, последний раз 16 декабря. Планировали убрать его и накануне трагедии. Не успели.