Морозы вернутся в Беларусь в среду

Неустойчивая погода сохраняется в Беларуси с Рождества: после сильных заморозков в республику пришла оттепель — столбики термометров поднимались выше нуля.

По данным белорусских синоптиков, на грядущей неделе в республику вновь вернутся морозы, хотя и не такие сильные, как в начале месяца.

На 23 и 24 января синоптики обещают такую же погоду, как на выходных: сырую и ветреную. А уже в среду 25 января, на Татьянин день, сформируется мощный северный поток. Температура воздуха в среду в течение суток ожидается от —1 до —8°С, ночью по северу при прояснениях до —11°С, пройдет кратковременный снег.

В четверг будет холоднее — температура по стране составит от —8 до —15°С, при прояснениях — от —16 до —20°С. В некоторых районах страны, согласно прогнозам синоптиков, кратковременный снег. К концу недели столбики термометров вновь поднимутся до нуля градусов, а в выходные возможна и оттепель.