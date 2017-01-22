В Химках птиц накормили картинами из семечек

В администрации Химок отметили, что горожанам представлены 10 репродукций известных картин авторства Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсаро и других.
Все полотна художников сделаны из съедобного материала для птиц. Автор работ Марина Тарасюк использовала пищевые красители для передачи максимального сходства с шедеврами мировых классиков.
Она уверена, что картины порадуют жителей микрорайона эпохой известных импрессионистов.
В среднем на изготовление одной картины у меня уходило от пяти до шести часов.
Ее экспозиция посвящена следующим работам: «Впечатление», «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Клода Моне, «Натюрморт с кувшином», «Плоскогорье горы «Сент-Виктуар» Поля Сезанна, «Пейзаж с домом и земледельцем», «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Пейзаж в Бретани», «Урожай в Ле Пульдю» Поля Гогена, «Пастушка собирает овец», «Цветущая слива в Эраньи» Камиля Писсарро.
Данная выставка приурочена к всероссийской акции «Покормите птиц зимой» и проводится второй год подряд. Ранее птицам придумывали оригинальные кормушки-домики.