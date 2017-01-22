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22:27 (мск), источник: РИА Новости

В Химках птиц накормили картинами из семечек

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Картины импрессионистов, сделанные из семян и зерен, выставили в Химкинском лесу, чтобы накормить птиц. Как передает корреспондент «360» эта акция началась неподалеку от ЖК «Город набережных».

Источник: РИА Новости

В администрации Химок отметили, что горожанам представлены 10 репродукций известных картин авторства Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсаро и других.

Все полотна художников сделаны из съедобного материала для птиц. Автор работ Марина Тарасюк использовала пищевые красители для передачи максимального сходства с шедеврами мировых классиков.

Она уверена, что картины порадуют жителей микрорайона эпохой известных импрессионистов.

В среднем на изготовление одной картины у меня уходило от пяти до шести часов.
Марина ТарасюкХудожница

Ее экспозиция посвящена следующим работам: «Впечатление», «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Клода Моне, «Натюрморт с кувшином», «Плоскогорье горы «Сент-Виктуар» Поля Сезанна, «Пейзаж с домом и земледельцем», «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Пейзаж в Бретани», «Урожай в Ле Пульдю» Поля Гогена, «Пастушка собирает овец», «Цветущая слива в Эраньи» Камиля Писсарро.

Данная выставка приурочена к всероссийской акции «Покормите птиц зимой» и проводится второй год подряд. Ранее птицам придумывали оригинальные кормушки-домики.

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