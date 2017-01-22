В Химках птиц накормили картинами из семечек

Она уверена, что картины порадуют жителей микрорайона эпохой известных импрессионистов.

Все полотна художников сделаны из съедобного материала для птиц. Автор работ Марина Тарасюк использовала пищевые красители для передачи максимального сходства с шедеврами мировых классиков.

В администрации Химок отметили, что горожанам представлены 10 репродукций известных картин авторства Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсаро и других.

В среднем на изготовление одной картины у меня уходило от пяти до шести часов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPhs_EfD0SK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Химкинском лесу на выходе из ЖК «Город набережных» открылась первая гастрономическая фотовыставка импрессионистов. Репродукции полотен известных художников здесь выложены из съедобных семян и зерен — они станут необходимой подкормкой пернатых в зимнее время года. Ежегодное экологическое мероприятие, организованное одной из компаний-девелоперов проходит в поддержку всероссийской акции «Покормите птиц зимой» и направлено на сохранение окружающей среды и увеличение популяции птиц в Подмосковье. #химки #адмхимки #нашеподмосковье #покормитептицзимой</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Администрация г.о. Химки (@admhimki) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-21T12:35:11+00:00">Янв 21 2017 в 4:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Ее экспозиция посвящена следующим работам: «Впечатление», «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Клода Моне, «Натюрморт с кувшином», «Плоскогорье горы «Сент-Виктуар» Поля Сезанна, «Пейзаж с домом и земледельцем», «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Пейзаж в Бретани», «Урожай в Ле Пульдю» Поля Гогена, «Пастушка собирает овец», «Цветущая слива в Эраньи» Камиля Писсарро.