В канадском Квебеке продаются самые счастливые лотерейные билеты

Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл в популярную лотерею «6 из 49» — 19 млн долларов США. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы розыгрыша.

В этой же провинции был продан лотерейный билет с «утешительным призом» в размере 1 млн канадских долларов (около 750 тысяч долларов США).