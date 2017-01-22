В канадском Квебеке продаются самые счастливые лотерейные билеты
В очередном розыгрыше неизвестный выиграл 19 млн долларов США.
В очередном розыгрыше неизвестный выиграл 19 млн долларов США.
Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл в популярную лотерею «6 из 49» — 19 млн долларов США. Как пишет ТАСС, об этом сообщили организаторы розыгрыша.
В этой же провинции был продан лотерейный билет с «утешительным призом» в размере 1 млн канадских долларов (около 750 тысяч долларов США).
Удача буквально преследует жителей провинции Квебек в 2017 году.
Так, в начале января на заправочной станции около Монреаля был продан лотерейный билет в другую популярную национальную лотерею Lotto Max с выигрышем 60 млн канадских долларов (45,4 млн долларов США).
Еще несколько счастливчиков в этом регионе тогда же выиграли по одному миллиону долларов в виде «утешительных призов».
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.