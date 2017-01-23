Москвичам могут запретить держать в квартирах крупных собак

Эта мера необходима как для предотвращения возможных нападений таких собак на жильцов, так и для обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.

В московских квартирах предлагают запретить содержание собак крупных пород. Об этом m24.ru рассказала председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», — сказала Зотова.

Предположительно, в многоквартирных домах нельзя будет содержать таких собак, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие крупные породы. Ожидается, что содержать их можно будет в частных домовладениях, если там созданы необходимые условия для безопасности и удобства животного.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов считает, что введение запрета не отразится на тех животных, которые уже приобретены.