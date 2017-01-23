Москвичам могут запретить держать в квартирах крупных собак
Такую меру столичные депутаты планируют прописать в пакете поправок к федеральному закону о животных.
Такую меру столичные депутаты планируют прописать в пакете поправок к федеральному закону о животных.
В московских квартирах предлагают запретить содержание собак крупных пород. Об этом m24.ru рассказала председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.
Эта мера необходима как для предотвращения возможных нападений таких собак на жильцов, так и для обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.
«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», — сказала Зотова.
Предположительно, в многоквартирных домах нельзя будет содержать таких собак, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие крупные породы. Ожидается, что содержать их можно будет в частных домовладениях, если там созданы необходимые условия для безопасности и удобства животного.
Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов считает, что введение запрета не отразится на тех животных, которые уже приобретены.
Если действительно такой запрет введут, он в любом случае не скажется на животных и их хозяевах. Никто не будет ходить по домам и отбирать собак. Можно регулировать это через питомники: например, продавать щенков крупных пород только тем, кто живет в частном доме или иным образом. То есть, ограничить поступление новых собак. А те, которые уже куплены, будут и дальше жить с хозяевами.
Кинолог, специалист по трудным собакам Виталий Орлов считает такую меру регулирования излишней.
Проблема действительно есть, но она заключается в воспитании собаки, а не в ее размерах. С животным нужно постоянно заниматься, обучать его, социализировать — тогда с ним не будет проблем. С другой стороны, не будет особой разницы, кто человека покусает: овчарка или такса.
При этом собеседник m24.ru отмечает, что большим собакам вполне комфортно живется в квартирах.
«По большому счету, город не очень полезен и для здоровья людей. Однако мы ведь живем. И это заблуждение полагать, что большой собаке трудно в квартире: в силу биологических особенностей, такие животные менее активны. Поэтому, фактически, требуют меньше места, чем маленькие. Например, после прогулки большая собака может лечь на одно место и проспать там до утра, когда маленькая сделает 47 кругов по квартире», — заключил Орлов.