Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Россияне поддержали врачей скорой
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Саакашвили винит РФ за свое фото "в кустах" на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14События недели в фотографиях
18Инаугурации прошлого
02:08 (мск), источник: РИА Новости

Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Певица Мадонна заявила, что ее ругательные слова в адрес президента США Дональда Трампа во время Женского марша «грубо вырвали из контекста», передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес Трампа. Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек.

В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику.

«Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — сказала ведущая.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась «прояснить некоторые важные моменты».

«Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи — один — с надеждой, второй — чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала», — написала Мадонна.
Читайте также
Певица Мадонна выступила с нецензурной критикой Трампа на Женском марше

Она отметила, что злость «ничего не меняет» и «единственный способ изменить все к лучшему — действовать с любовью».

По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь «в полном объеме, а не одну фразу, грубо вырванную из контекста».

По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
В ФСБ рассказали о провокациях ВМС Украины в Черном море
WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа
Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь