Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес Трампа. Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек.
В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику.
«Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — сказала ведущая.
В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась «прояснить некоторые важные моменты».
«Я говорила метафорически и поделилась двумя способами смотреть на вещи — один — с надеждой, второй — чувствовать злость и негодование, которые я сама чувствовала», — написала Мадонна.
Она отметила, что злость «ничего не меняет» и «единственный способ изменить все к лучшему — действовать с любовью».
По словам певицы, она не пропагандирует насилие и люди должны слушать ее речь «в полном объеме, а не одну фразу, грубо вырванную из контекста».
По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.