Мадонна объяснила нецензурные ругательства в адрес Трампа

Ранее сообщалось, что телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес Трампа. Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек.

В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику.

«Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — сказала ведущая.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором постаралась «прояснить некоторые важные моменты».