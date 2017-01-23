В Виннице люди выстроились в «цепи единения» в честь Дня соборности Украины
В данной акции приняли участие общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов.
В данной акции приняли участие общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов.
В Виннице активисты выстроились в «цепи единения» на центральном мосту через реку Южный Буг, символически соединив восточный и западный берега в честь Дня соборности Украины. В акции участвовали общественные активисты, студенты, партийные деятели и депутаты местных советов.
Мероприятия патриотических сил состоялись около полудня. Представители политических сил пришли на событие с партийной символикой, молодежь принесла
Кроме того, в этот день на Винничине в храмах различных конфессий состоялись богослужение и молебны за украинский народ. В целом, по информации Управления превентивной деятельности Нацполиции Винницкой области, в 22 населенных пунктах области запланированы 27 массовых мероприятий, в которых примут участие более 3 тыс. людей.