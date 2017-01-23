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02:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд

В общей сложности 19 зданий были снесены за 10 секунд направленными взрывами в городе Ухань (Wuban) провинции Хубэй (Hubei) в центральной части Китая.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает The South Chins Morning Post.

По его данным, одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени (6:50 мск), для него понадобилось около пяти тонн тротила. Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов.

На их месте появится современный деловой квартал, в котором, в том числе, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.
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