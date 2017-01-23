В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает The South Chins Morning Post.

По его данным, одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени (6:50 мск), для него понадобилось около пяти тонн тротила. Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов.