Студента года наградили в Комсомольске

Конкурс «Студент года» прошел в Комсомольске-на-Амуре. Десятеро комсомольчан приняли участие в интеллектуальном состязании, дефиле, а также творческом соревновании.
Титул «Мисс Студенчество» получила студентка медицинского колледжа Вера Чувакаева. «Мистером Студенчество» признали Владимира Дышлевича из Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Приз зрительских симпатий завоевал студент губернаторского авиастроительного колледжа Иван Сыса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.
Фото: каким был первый мобильный телефон NokiaNokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании