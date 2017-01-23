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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Студента года наградили в Комсомольске

Конкурс «Студент года» прошел в Комсомольске-на-Амуре. Десятеро комсомольчан приняли участие в интеллектуальном состязании, дефиле, а также творческом соревновании.

Титул «Мисс Студенчество» получила студентка медицинского колледжа Вера Чувакаева. «Мистером Студенчество» признали Владимира Дышлевича из Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Приз зрительских симпатий завоевал студент губернаторского авиастроительного колледжа Иван Сыса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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