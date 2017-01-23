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07:26 (мск), источник: Обозреватель

В поддержку АТОшников: генералы Нацгвардии присоединились к 22PushupChallenge

Украину охватил мощный флешмоб в поддержку боевых ветеранов.

Пять генералов Национальной гвардии Украины поддержали флешмоб #22PushupChallenge.

Соответствующее видео опубликованo на YouTube.

Таким образом генералы Нацгвардии Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак стали первыми из высокопоставленных чиновников силовых структур, кто присоединился к акции в поддержку ветеранов военных конфликтов.

Нацгвардейские генералы выполнили 22 отжимания во внутреннем дворике Главного управления НГУ. Эстафету передали коллегам из Государственной пограничной службы Украины.

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