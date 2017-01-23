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03:14 (мск), источник: RIGMA.INFO

Open Innovations Startup Tour пройдет в Хабаровске

Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса.

2—3 февраля Хабаровскt приедет Open Innovations Startup Tour — крупнейшее роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов.

В 2017 году Startup Tour пройдет в пятый раз в четырнадцати городах. Open Innovations Startup Tour — это не только конкурс проектов.

Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса.

Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, вопросы развития бизнеса и совершенствования профессиональных качеств предпринимателя.

Участие в Open Innovations Startup Tour совершенно бесплатное! Зарегистрироваться на мероприятие в Хабаровске можно до 2 февраля!

Среди спикеров #OIST в Хабаровске: Лазоренко Алексей (Руководитель компании в России, БлаБлаКар) Дубинников Игорь (Генеральный директор, Три А Траст) Ларионов Виктор (Партнер, Hax Asia) Баранник Олег (Директор по маркетингу, СтартБейс) Батыров Ренат (Генеральный директор, ООО «Технопарк «Сколково) Котова Людмила (коммерческий директор, НАСТЭК) Сергеева Анастасия (директор, ООО’Институт научно-технических инноваций)

Помимо двухдневной интенсивной программы и конкурса проектов, каждый участник и гость стартап тура может заранее назначить встречу с любым спикером или экспертом Тура, чтобы лично на площадке обсудить свой проект и узнать рекомендации по его развитию.

Этот сервис возможен на сайте в личном кабинете участника. Конкурс Open Innovations Startup Tour — это возможность: Представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса Найти инвесторов и партнеров Пройти без предварительного отбора в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России — Startup Village

Стать участником акселерационных программ GenerationS Получить призы от партнеров мероприятия Стать участником конкурса очень просто:

1. Регистрируетесь на сайте startup-tour.ru

2. При регистрации выбираете опцию «Хочу участвовать в конкурсе» 3. Заполняете заявку и загружаете презентацию своего проекта в личном кабинете Мероприятия в Хабаровске объединят участников не только из Хабаровского края, но и из соседних регионов: Еврейской автономной области Сахалинской области Амурской области Приморского края Подача проектов возможна по трем направлениям конкурса: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии.

Организаторы: Фонд «Сколково», РВК, ФИОП «Роснано», Фонда содействия инновациям. При поддержке Правительства Российской Федерации.

Если возникнут дополнительные вопросы, напишите нам: info@startup-tour.ru.

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