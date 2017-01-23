Open Innovations Startup Tour пройдет в Хабаровске
Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса.
Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса.
В 2017 году Startup Tour пройдет в пятый раз в четырнадцати городах. Open Innovations Startup Tour — это не только конкурс проектов.
Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса.
Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Лекции и
Участие в Open Innovations Startup Tour совершенно бесплатное! Зарегистрироваться на мероприятие в Хабаровске можно до 2 февраля!
Среди спикеров #OIST в Хабаровске: Лазоренко Алексей (Руководитель компании в России, БлаБлаКар) Дубинников Игорь (Генеральный директор, Три А Траст) Ларионов Виктор (Партнер, Hax Asia) Баранник Олег (Директор по маркетингу, СтартБейс) Батыров Ренат (Генеральный директор, ООО «Технопарк «Сколково) Котова Людмила (коммерческий директор, НАСТЭК) Сергеева Анастасия (директор, ООО’Институт
Помимо двухдневной интенсивной программы и конкурса проектов, каждый участник и гость стартап тура может заранее назначить встречу с любым спикером или экспертом Тура, чтобы лично на площадке обсудить свой проект и узнать рекомендации по его развитию.
Этот сервис возможен на сайте в личном кабинете участника. Конкурс Open Innovations Startup Tour — это возможность: Представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса Найти инвесторов и партнеров Пройти без предварительного отбора в полуфинал конкурса самой крупной
Стать участником акселерационных программ GenerationS Получить призы от партнеров мероприятия Стать участником конкурса очень просто:
1. Регистрируетесь на сайте
2. При регистрации выбираете опцию «Хочу участвовать в конкурсе» 3. Заполняете заявку и загружаете презентацию своего проекта в личном кабинете Мероприятия в Хабаровске объединят участников не только из Хабаровского края, но и из соседних регионов: Еврейской автономной области Сахалинской области Амурской области Приморского края Подача проектов возможна по трем направлениям конкурса: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии.
Организаторы: Фонд «Сколково», РВК, ФИОП «Роснано», Фонда содействия инновациям. При поддержке Правительства Российской Федерации.
Если возникнут дополнительные вопросы, напишите нам: info@startup-tour.ru.