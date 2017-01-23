В Приморье проходят операции «Отопление» и «Жильё»

В ходе операций «Отопление» и «Жильё» специалисты отдела надзорной деятельности Пограничного района Приморского края провели совместный рейд с представителями департамента труда и социального развития Приморского края по местам проживания неблагополучных семей по профилактике пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В ходе рейдового мероприятия проводились беседы с родителями и детьми о пожаробезопасной эксплуатации печного отопления, электроприборов и газа в быту.

По словам инспектора отдела надзорной деятельности Дениса Коваленко рейд по местам проживания граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации проводился не случайно, так как наибольшее количество возгораний происходит в домах людей, попадающих в эту группу риска.

Особое внимание в своих беседах сотрудник МЧС уделил вопросу детской шалости с огнём, поведению на водных объектах в зимний период, а также телефонам вызова экстренных служб. Всем гражданам вручались памятки, где подробно описаны правила пожарной безопасности в быту и способ вызова экстренных служб.

В ходе рейда сотрудник государственного пожарного надзора Денис Коваленко и начальник отдела департамента труда и социального развития Приморского края Татьяна Тарико давали рекомендации гражданам и отвечали на заданные вопросы.