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07:22 (мск), источник: Informburo.kz

Новую спецпрограмму внедрят в казахстанских школах

С помощью программы «Баламан» намерены бороться с детским ожирением.

В нескольких школах Алматы и Астаны стартует программа «Баламан», которая разработали казахстанские учёные для борьбы с детским ожирением, передаёт Хабар 24.

Согласно последним данным, более 16% детей дошкольного возраста страдают ожирением и другими заболеваниями, а к 15 годам доля школьников с хронической патологией уже равна 20%. Чтобы бороться с избыточным весом школьников учёные разработали специальную программу «Баламан». Это целая система правильного питания и физических упражнений, которая будет внедряться в казахстанские школы поэтапно. Сначала проект решили протестировать в пилотном режиме в двух астанинских и двух алматинских школах.

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«Будет составлена программа, пересмотрим план работы соответственно, определены координаторы. Будет переобучение всех сотрудников школ. Будут дополнительные факультативные занятия, спортивные занятия», — сообщила заместитель руководителя управления образования Алматы Гульнара Айткулова.

Специальные тренинги по внедрению новой программы проведут для учителей и физруков.

«Наша задача, чтобы мы креативно представили эти подходы, чтобы заинтересовать школьников, чтобы они стремились быть активными, сильными, смелыми. В связи с этим мы разработали анимационные ролики, которые максимально привлекательны для школьников», — рассказал президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Кроме этого, специально обученные сотрудники будут работать с родителями и медицинским персоналом школ. Ранее сообщалось, что Минздравсоцразвития готовит специальную Интернет-программу, которая научит школьников, как быть здоровыми. С первого класса детей будут учить правильно питаться.

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