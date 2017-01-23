Новую спецпрограмму внедрят в казахстанских школах

Согласно последним данным, более 16% детей дошкольного возраста страдают ожирением и другими заболеваниями, а к 15 годам доля школьников с хронической патологией уже равна 20%. Чтобы бороться с избыточным весом школьников учёные разработали специальную программу «Баламан». Это целая система правильного питания и физических упражнений, которая будет внедряться в казахстанские школы поэтапно. Сначала проект решили протестировать в пилотном режиме в двух астанинских и двух алматинских школах.

В нескольких школах Алматы и Астаны стартует программа «Баламан», которая разработали казахстанские учёные для борьбы с детским ожирением, передаёт Хабар 24.

«Будет составлена программа, пересмотрим план работы соответственно, определены координаторы. Будет переобучение всех сотрудников школ. Будут дополнительные факультативные занятия, спортивные занятия», — сообщила заместитель руководителя управления образования Алматы Гульнара Айткулова.

Специальные тренинги по внедрению новой программы проведут для учителей и физруков.

«Наша задача, чтобы мы креативно представили эти подходы, чтобы заинтересовать школьников, чтобы они стремились быть активными, сильными, смелыми. В связи с этим мы разработали анимационные ролики, которые максимально привлекательны для школьников», — рассказал президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман.