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04:38 (мск), источник: RIGMA.INFO

Более 70 процентов пенсионеров Хабаровского края уже получили 5 000 рублей

Выплата осуществляется автоматически на основании сведений, уже содержащихся в пенсионных делах.

Источник: РИА "Новости"

«Единовременную компенсационную выплату в 5 тысяч рублей уже получили 292 тыс. пенсионеров Хабаровского края. Это более 70 процентов тех, кому она должна быть доставлена до 28 января. Все выплаты идут по графику», — сообщила управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева.

Получателям пенсий через кредитные организации единовременная выплата была перечислена в первые рабочие дни января. Тем, кто пенсию получил в период с 3 по 12 число месяца через «Почту России», единовременная выплата доставляется, начиная с 13 января до окончания выплатного периода на основании отдельного графика.

Поэтому рекомендуем пенсионерам воздержаться от досрочных визитов в свои почтовые отделения. Все, кому выплата положена, обязательно её получат. Информацию о дате доставки единовременной выплаты в размере 5 тыс. руб. можно получить по телефонам «горячих линий» УФПС и ОПФР. Выплата осуществляется автоматически на основании сведений, уже содержащихся в пенсионных делах, поэтому никакой дополнительной информации в Пенсионный фонд сообщать не требуется.

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