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06:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Облачную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске 23 января

Днём от 12 до 14 градусов ниже ноля.

Облачность с прояснениями и без существенных осадков ожидает челябинцев днём 23 января, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник в областном центре столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса мороза, днём температура составит от 12 до 14 градусов ниже ноля. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

По народному календарю 23 января — Григорий-летоуказатель. Как следует из названия, по погоде в этот день судили о будущем лете: если на деревья ляжет иней, то все месяцы будут дождливыми.

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