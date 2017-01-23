Облачную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске 23 января
Днём от 12 до 14 градусов ниже ноля.
Днём от 12 до 14 градусов ниже ноля.
Облачность с прояснениями и без существенных осадков ожидает челябинцев днём 23 января, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в понедельник в областном центре столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса мороза, днём температура составит от 12 до 14 градусов ниже ноля. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с.
По народному календарю 23 января —