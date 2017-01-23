Samsung раскрыла причину взрывов Galaxy Note 7

В Samsung заявили, что компания берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу.

Чтобы не допустить повторения инцидентов, была сформирована рабочая группа из внешних консультантов и экспертов.

Инженеры компании вместе со специалистами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину неполадок.