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04:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Samsung раскрыла причину взрывов Galaxy Note 7

В штаб-квартире корпорации Samsung в Сеуле состоялась пресс-конференция, в ходе которой были названы причины самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Источник: Reuters
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В Samsung заявили, что компания берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу.

Чтобы не допустить повторения инцидентов, была сформирована рабочая группа из внешних консультантов и экспертов.

Инженеры компании вместе со специалистами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину неполадок.

В ходе расследования выяснилось, что они могли быть вызваны недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств.
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Смартфоны Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года.

Два месяца спустя, после множества случаев их самовозгорания, корпорация Samsung сначала остановила продажи, а затем полностью прекратила производство.

В России официальные продажи этой модели не начинались.

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