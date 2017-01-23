Samsung раскрыла причину взрывов Galaxy Note 7
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В Samsung заявили, что компания берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу.
Чтобы не допустить повторения инцидентов, была сформирована рабочая группа из внешних консультантов и экспертов.
Инженеры компании вместе со специалистами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину неполадок.
В ходе расследования выяснилось, что они могли быть вызваны недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств.
Смартфоны Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года.
Два месяца спустя, после множества случаев их самовозгорания, корпорация Samsung сначала остановила продажи, а затем полностью прекратила производство.
В России официальные продажи этой модели не начинались.