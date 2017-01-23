Более пяти тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в Хабаровском крае

После этой даты документы будут приниматься по решению государственной экзаменационной комиссии края только при наличии у заявителя уважительных причин, однако не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ-2017 начнется 23 марта и завершится 7 апреля. Основной этап пройдет с 29 мая по 19 июня. Вопросы о предстоящих госэкзаменах жители региона смогут задать по телефону: 67−76−88, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.