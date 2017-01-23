Кратковременное потепление придет в Хабаровск на этой неделе

Начало этой недели в Хабаровске будет морозным, однако уже к четвергу в краевом центре значительно потеплеет. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«С понедельника по среду в Хабаровске сохранится холодная погода. Ночные температуры опустятся до −28…−30 градусов, днем — до — 20 градусов, однако уже в четверг из-за прихода теплых воздушных масс значительно потеплеет. 26 января ночные температуры составят −20…−22 градуса, а дневные поднимутся до −8…−10 градусов», — рассказала Светлана Агеева.

Начальник гидрометцентра добавила, что 27 и 28 января в Хабаровске пройдет небольшой снег, при этом ветер усилится до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит −16…−18, днем — 10…-12. Морозы вернутся в краевой центр в начале следующей недели.