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04:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Кратковременное потепление придет в Хабаровск на этой неделе

По словам синоптиков, морозы отступят в среду.

Источник: Губерния онлайн

Начало этой недели в Хабаровске будет морозным, однако уже к четвергу в краевом центре значительно потеплеет. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«С понедельника по среду в Хабаровске сохранится холодная погода. Ночные температуры опустятся до −28…−30 градусов, днем — до — 20 градусов, однако уже в четверг из-за прихода теплых воздушных масс значительно потеплеет. 26 января ночные температуры составят −20…−22 градуса, а дневные поднимутся до −8…−10 градусов», — рассказала Светлана Агеева.

Начальник гидрометцентра добавила, что 27 и 28 января в Хабаровске пройдет небольшой снег, при этом ветер усилится до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит −16…−18, днем — 10…-12. Морозы вернутся в краевой центр в начале следующей недели.

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