На ледовом переходе от Ангасолки до Слюдянки образовались трещины
Об опасности выхода на лед озера Байкал предупреждают спасатели.
Об опасности выхода на лед озера Байкал предупреждают спасатели.
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед озера Байкал в районе пешего перехода «Ангасолка — Слюдянка». Как 21 января 2017 года сообщила
Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, ГУ МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте. Проведение любых мероприятий является опасным для жизни.
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