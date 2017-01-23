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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

На ледовом переходе от Ангасолки до Слюдянки образовались трещины

Об опасности выхода на лед озера Байкал предупреждают спасатели.

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед озера Байкал в районе пешего перехода «Ангасолка — Слюдянка». Как 21 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, государственные инспекторы по маломерным судам провели обследование ледового покрова перехода и установили, что вдоль береговой полосы из-за подвижек ледяного поля образовались множественные трещины. Толщина льда варьируется от 3 до 15 см, в некоторых местах просматривается открытая вода.

Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, ГУ МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте. Проведение любых мероприятий является опасным для жизни.

Обратиться с вопросами или сообщить о нарушениях правил безопасности можно на круглосуточный телефон доверия: 8 (3952) 3−99999.

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